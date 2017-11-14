بالصور.. 110 إطلاقات عالمية وإقليمية في أول أيام «دبي الدولي للسيارات»

يوسف العربي (دبي)

شهد اليوم الأول لمعرض دبي الدولي للسيارات 2017 نحو 110 عمليات إطلاق إقليمية وعالمية جديدة للمرة الأولى في تاريخ المعرض. وقادت شركات تصنيع السيارات العالمية الكبرى عمليات إطلاق الموديلات الجديدة، وجاءت في مقدمتها «رولز رويس»، و«ليكولن» و«ديفيل» و«لكزس» و«انفينيتي» و«جاجور» و«فولكس فاجن»، و«كيا موتورز» و«كاديلاك» و«بورجوارد».

وتركزت الإطلاقات الجديدة في المعرض على السيارات العائلية والرياضية والفاخرة، كما أطلق عدد من مصنعي السيارات العالميين مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلية والإقليمية. وقال ريجو جورج، مدير المعرض، إن الدورة الحالية تعد الأكبر منذ انطلاقة معرض دبي للسيارات قبل نحو 28 عاماً، كما تميزت الدورة الحالية بالعدد الكبير لعمليات إطلاق السيارات التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى سواء على مستوى الإقليمي أو العالمي. وعزا جورج زخم الإطلاقات إلى نمو عدد العارضين بنسبة 25% خلال الدورة الحالية ليصل عددهم إلى أكثر من 150 شركة عارضة مقارنة بنحو 120 عارضاً، خلال الدورة السابقة للمعرض، ليضم المعرض نحو 550 من أحدث السيارات والمركبات التجارية الخفيفة. ومن ناحيتها، قامت شركة «رولز - رويس» بالكشف عن سيارتها «جوست» بنسخة روح الخط العربي «المصممة ضمن برنامج بيسبوك للتصميم، حسب الطلب بلمساتها التصميمية المُستلهمة من فنّ الخط العربي العريق»، حيث تبدو الكلمات مسكوبة في قوالب تمنحها شكلها الانسيابي النهائي فتشكّل صوراً فنية. واختارت عبارة السير هنري رويس الشهيرة «خذ أفضل ما تجد واجعله أفضل. وإن لم تجده ابتكره» لتزيّن الواجهة الأمامية في المقصورة في رسم دقيق مشغول باليد على شكل روح السعادة، والذي أبدع في تصميمه الخطاط العربي العالمي خالد الساعي. وقال تورستن مولر - أوتفوس الرئيس التنفيذي لـ«رولز - رويس موتور كارز» لـ«الاتحاد»: إن إطلاق هذه السيارة يأتي ضمن استراتيجية الشركة لإنتاج سيارات تحمل الطابع المحلي للأسواق التي تعمل بها، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط والإمارات على نحو الخصوص كانت الأكثر استجابة لهذا النوع من السيارات التي تحمل الشخصية المحلية.