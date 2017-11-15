اللوفر.. فؤوس وطقوس وإشارات من سوريا وإيطاليا وفرنسا

فاطمة عطفة (أبوظبي)
التجوّل في قاعات متحف اللوفر أبوظبي يحمل لمن يقوم به المعرفة والمتعة. فالكنوز المعروضة تحكي تاريخ الإنسانية منذ فجرها. والأهم أنها تقدم نفسها للزائر، أو هكذا أراد المنظمون، بمنهجية علمية. فكل قاعة من القاعات تختص بجانب معين، أو حضارة محددة، أو حقبة من حقب التاريخ.
«الاتحاد» جالت في قاعة «القرى الأولى»، بحسب اللوحة التعريفية على مدخلها. هنا في هذه القاعة سوف تعود إلى أسلاف الأسلاف وما خلفوه للأجيال، التقاطات إبداعية من الحياة التي كانوا عليها. في هذه القاعة، حيث يستقبل (فيديو) تعريفي عن المعروضات، نتجول بين الكثير من التحف والمنحوتات، ومنها تماثيل من سوريا وإيطاليا وفرنسا، إضافة إلى الأدوات البدائية التي كان تستخدم في الزراعة، مثل الفؤوس المتعددة الأشكال والأحجام والأدوات الحرفية الأخرى، وبعضها للاستخدام المنزلي. من هذه المعروضات نصل إلى شكل ورقة الغار من «فرنسا» دوردونييمن، بين 22000 - 18000 سنة قبل الميلاد، وقرص: «بي» للاستخدام في الطقوس من حضارة كيميا، في الصين بين 2300-1500 سنة قبل الميلاد، وتحف أخرى تعود إلى نشأة الممالك الأولى منذ نحو ثلاثة آلاف سنة للملكة السومرية، ودرع فرنسا، مارميس 1000-800 قبل الميلاد، وهو من البرونز.
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وتقول: لي جو من الصين: أنا مقيمة في الإمارات منذ 8 سنوات، وأتابع النشاط الثقافي للإمارات وانفتاحه على جميع شعوب العالم، والمتحف يعتبر إضافة كبيرة للفن والثقافة.
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ومن الإمارات يقول محمد عبدالله: وجود نسخة من متحف اللوفر في أبوظبي، إنجاز ثقافي مهم جداً وجديد في العالم، وبدلاً من أن نسافر إلى فرنسا يكون في أرضنا والناس يأتون للإمارات.