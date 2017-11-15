«بداية الحكاية» لنشر ثقافة المسرح

العين (وام):

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «بداية الحكاية» التي تهدف لنشر ثقافة المسرح بين أبناء المجتمع الإماراتي، حيث يشارك في تنفيذها 30 مدرسة على مستوى الدولة، والهيئة العربية للمسرح ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وتعرض الأعمال الختامية للمبادرة خلال شهر أبريل المقبل أمام الجمهور. وقال خليفة التخلوفة اختصاصي المسرح بوزارة التربية والتعليم والمخرج المسرحي أنه عقدت ورشة لمناطق دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان. وقال محمد سيد أحمد اختصاصي المسرح بمكتب العين التعليمي أن الدورة المسرحية تغطي جانباً مهماً من جوانب التدريب لتأهيل المعلم.