الإمارات تستثمر 7.5 مليار درهم في الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة

أبوظبي (وام)

أكدت البارونة رونا فيرهياد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة، أن الإمارات تستثمر ما يربو على 1.5 مليار جنيه إسترليني «7.5 مليار درهم» في مجالات الطاقة المتجددة في بريطانيا.

وقالت الوزيرة البريطانية لـ «وام» على هامش مشاركتها في فعاليات معرض «أديبك 2017»، إن دولة الإمارات تعد رابع أكبر شريك للمملكة المتحدة خارج أوروبا، وتأتي بعد الولايات المتحدة والصين والهند، ما يعني أن الإمارات تعد شريكاً مهماً جداً بالنسبة لبريطانيا.

وأضافت أن المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة ستعزز من مواطن القوة في علاقتها مع دولة الإمارات، لا سيما على مستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث نواصل الاستثمار بكثافة في مجالات الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الإمارات تحضن أكثر من 120 ألف مواطن بريطاني، إضافة إلى أكثر من 6 الآف شركة بريطانية، ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.

ونوهت البارونة رونا فيرهياد بأن الصادرات البريطانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وآلات ومعدات توليد الكهرباء والسلع الكهربائية والنقل وآلات المكاتب والسلع الداخلية والتجزئة، وتصنيع المعادن غير الفلزية.

وأعربت عن تفاؤلها تجاه مشهد الطاقة العالمي في الوقت الراهن، مستشهدة بارتفاع سعر النفط بين 60 دولاراً و63 دولاراً في الوقت الحالي، ما يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الدول المنتجة ومدى الالتزام الكامل باتفاق «أوبك»، في سابقة تعد الأولى من نوعها، مشيرة إلى إمكانية تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط في العام القادم.

وتطرقت الوزيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يساعد المملكة المتحدة على انتهاج سياسة اقتصادية أكثر انفتاحاً.

وقالت: «نحن نعمل على تسريع العلاقات مع مزيد من الدول في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى العمل مع دولة الإمارات عبر مجالات استثمارية متعددة، لاسيما في مجالات البحث والتطوير والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحديثة».