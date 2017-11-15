«الوطنية للخدمات» تستعرض أحدث تكنولوجيات الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض الوطنية للخدمات البترولية أحدث تكنولوجيات النفط والغاز خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك» الذي يقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال عدنان غبريس، الرئيس التنفيذي للشركة ومقرها أبوظبي، في بيان أمس، إن الشركة تتولى تزويد خدمات آبار النفط والغاز، حيث تقوم بتوفير خدمات البنية الإسمنتية للآبار، وخدمات الأنبوب اللولبي، وخدمات تحفيز الآبار، والنيتروجين، وخدمات فحص الإنتاج السطحي، وخدمات الجس الإلكتروني، إضافة إلى الحفر وصيانة الآبار.

وقال غبريس:«يُعد أديبك المعرض الرئيس للصناعات النفطية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في أنحاء العالم، فهو قناة متميزة في عرض وتسويق خدماتنا، والتفاعل مع عملائنا الحاليين ومقابلة عملاء جدد، والتطرق إلى التقنيات الجديدة، عبر جلسات تقنية المعلومات والاجتماع مع مقدمي التكنولوجيا في خدمات آبار النفط والغاز، الذين لديهم الفرصة للوصول إلينا من خلال منتجاتهم الجديدة وعرض خدماتهم أيضاً.

وأضاف غبريس:« من خلال وجودنا بالمعرض، سنقوم بعرض آخر التقنيات في عالم تكنولوجيا آبار النفط والغاز، وعلى سبيل المثال لا الحصر، سنقوم بعرض حلول الألياف البصرية، وآخر الحلول الكيميائية والميكانيكية التي تستخدم في تكنولوجيا آبار البترول والغاز».