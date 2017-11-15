نمو إيرادات «الإنشاءات البترولية» 20 ٪ إلى 5.7 مليار درهم في 2017

هاشم المحمد (أبوظبي)

ترتفع إيرادات شركة الإنشاءات البترولية بنهاية العام الحالي إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الشركة بحدود 5.7 مليار درهم، بزيادة 20٪ مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للتوسع في أعمال الشركة، بحسب عقيل ماضي الرئيس التنفيذي للشركة.

وكشف ماضي خلال مؤتمر صحفي أمس على هامش مشاركة الشركة في «أديبك 2017»، عن تقدم الشركة في إنجاز 5 عقود بقيمة 3 مليارات درهم تنفذ ضمن مشاريع أرامكو السعودية، مضيفاً: «انتهت الشركة ضمن تلك المشاريع من إنشاء خط أنابيب بحري بين السعودية والبحرين، في حين سيتم إنجاز مشروعين آخرين بحلول فبراير 2018».

وقال: «إن هناك محادثات بشأن مشاريع أخرى مع الشركة السعودية تتنوع ما بين إنشاء المنصات أو أنابيب النفط»، مشيراً إلى أن الشركة قدمت حوالي 6 عروض سعرية لمشاريع ضمن تلك المباحثات، في حين تتوقع أن يتم الحصول على عقود بملياري درهم إضافية.

وأشار ماضي إلى أن الشركة التي افتتحت مكتباً دائماً لها في الدمام، تدرس توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية، عبر تأسيس ساحة تصنيع ومركز للتدريب، وقاعدة دعم بحرية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشركة في السوق السعودي، وتعزيز المحتوى المحلي (برنامج اكتفاء السعودي).