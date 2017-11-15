«الشموخ لخدمات النفط» تعتزم التوسع خارجياً

سيد الحجار (أبوظبي)
تسعى مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، للتوسع بالأسواق الخارجية، لاسيما بأفريقيا والدول العربية، بحسب الدكتور علي سعيد العامري، رئيس المجموعة.
وقال العامري لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: إن أعمال الشركة تتوزع حاليا في عدة دول مثل مصر والسعودية والكويت وعمان، لافتا إلى دراسة فرص جديدة في أفريقيا، في دول مثل كينيا وتنزانيا.
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وأشار العامري إلى استقرار أعمال المجموعة خلال العام الحالي، بعد اتخاذ خطوات لإعادة الهيكلة، وبما يتماشى مع تطورات السوق، وبما يقلص التكلفة، لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.
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