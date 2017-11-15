«الشموخ لخدمات النفط» تعتزم التوسع خارجياً

سيد الحجار (أبوظبي)

تسعى مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، للتوسع بالأسواق الخارجية، لاسيما بأفريقيا والدول العربية، بحسب الدكتور علي سعيد العامري، رئيس المجموعة.

وقال العامري لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: إن أعمال الشركة تتوزع حاليا في عدة دول مثل مصر والسعودية والكويت وعمان، لافتا إلى دراسة فرص جديدة في أفريقيا، في دول مثل كينيا وتنزانيا.

وذكر أن مجموعة الشموخ بدأت أعمالها منذ عام 1989 بأبوظبي، لتقدم خدمات التوريد لحقول النفط، ثم باشرت بعد ذلك عمليات التصنيع، حيث تمتلك المجموعة حاليا 3 مصانع في «أيكاد 1» بأبوظبي. وأوضح أن مبيعات المصانع الثلاثة تقدر بنحو 35 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن 60% من منتجات المصانع يتم تصديرها للخارج.

وأشار العامري إلى استقرار أعمال المجموعة خلال العام الحالي، بعد اتخاذ خطوات لإعادة الهيكلة، وبما يتماشى مع تطورات السوق، وبما يقلص التكلفة، لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.