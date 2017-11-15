حمدان بن محمد يزور معرض دبي الدولي للطيران

دبي (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وللمرة الثانية على التوالي، معرض دبي الدولي للطيران2017.

واطمأن سموه على راحة المشاركين في المعرض الذين يمثلون مختلف صناعات العالم في قطاع صناعة الطيران وتقنياته، ويمثلون في الوقت ذاته ثقافات عالمية متنوعة، جاءوا إلى دولة الإمارات يحملون رسائل محبة وثقة لدولتنا الحبيبة التي ترعى ضيوفها، وتحرص على راحتهم وإسعادهم وتكريمهم بجميع السبل.

فقد جال سمو ولي عهد دبي في أرجاء المعرض، يرافقه الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، واللواء طيار عبد الله السيد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، حيث توقف في بداية الجولة عند جناح «يوروفلايتر تايفون» للصناعات الجوية والدفاعية، والذي تشارك فيه دول المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، ثم جناح دبي جنوب الذي يعرض مجسماً ضخماً لمشروع مطار آل مكتوم الدولي في مدينة دبي للطيران بجميع مراحل إنشائه الأربع.

ثم زار سموه جناح شركة بوينج الأميركية، وجناح مصنع «ستراتا» التابع لشركة مبادلة لتصنيع أجزاء من الطائرات.

وعرج سموه على جناح وكالة الإمارات للفضاء، وجناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجناح شركة «بوم Boom» للطائرات المدنية.