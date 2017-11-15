حمدان بن محمد يزور معرض دبي الدولي للطيران

دبي (وام)
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وللمرة الثانية على التوالي، معرض دبي الدولي للطيران2017.
واطمأن سموه على راحة المشاركين في المعرض الذين يمثلون مختلف صناعات العالم في قطاع صناعة الطيران وتقنياته، ويمثلون في الوقت ذاته ثقافات عالمية متنوعة، جاءوا إلى دولة الإمارات يحملون رسائل محبة وثقة لدولتنا الحبيبة التي ترعى ضيوفها، وتحرص على راحتهم وإسعادهم وتكريمهم بجميع السبل.
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ثم زار سموه جناح شركة بوينج الأميركية، وجناح مصنع «ستراتا» التابع لشركة مبادلة لتصنيع أجزاء من الطائرات.
وعرج سموه على جناح وكالة الإمارات للفضاء، وجناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجناح شركة «بوم Boom» للطائرات المدنية.