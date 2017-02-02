شــباب «مصـدر» .. وثبة إلى المستقبل

قدم طلبة معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا مشاريعهم ضمن مساحة مفتوحة، وهي فرصة لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم عبر التواصل مع نخبة من القادة وصانعي القرار في العالم، واكتساب خبرات تساعدهم في سعيهم لأن يكونوا من قادة الغد في مجال الطاقة، كما قدم طلاب معهد مصدر وأعضاء برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل، حلولاً مبتكرة لعدد من المشكلات التي تواجه المجتمعات عبر مشاريع تتعلق بمجالات مختلفة، منها المياه وقطاع الطيران والوقود الحيوي، وغيرها.

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يعمل الطلبة، وأعضاء برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل» على تقديم العديد من المشاريع والبحوث والابتكارات في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة، التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لأكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم والمتمثلة في أمن الطاقة وتغير المناخ.

مشاركة طلبة معهد مصدر وأعضاء برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل»، المبادرة التوعوية من معهد مصدر، الهادفة إلى إعداد قادة الغد المؤهلين ودعم مساعي الدولة لتنمية رأس المال البشري بأسبوع أبوظبي للاستدامة.. تعد فرصة الاطلاع على المعايير العالمية المتبعة في تطوير التقنيات والسياسات لدعم بناء مستقبل مستدام، فضلاً عن إتاحة المجال أمامهم للتواصل مع نخبة من قادة العالم في مجال الطاقة.

ومن الحلول المبتكرة لعدد من المشكلات الرئيسة التي تواجه المجتمع، اختارت طالبة الماجستير قسم هندسة الميكانيكا بمعهد مصدر منار المزروعي العمل على مشروع تحويل زيوت الطبخ المستعمل إلى وقود حيوي، من خلال طريقة تقوم على تحويل زيت الطعام بعد استعماله مرات عديدة إلى وقود، حيث أوضحت أنه بدأ فعلياً تطبيق هذا المشروع الحيوي.