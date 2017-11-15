أبوظبي تختتم جولتين ترويجيتين في الصين والهند

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخّراً جولتين ترويجيتين جديدتين تحت عنوان «أسبوع أبوظبي في الصين» و«أسبوع أبوظبي في الهند» بهدف الاستفادة من النمو المذهل للسياح الذين يقصدون الإمارة من هاتين السوقين الرئيسيتين، واللتين من المتوقع أن تستقطبا أعداداً كبيرة من الزوّار إلى الإمارة. وشهدت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 7% على أساس سنوي في عدد نزلاء الفنادق الذي بلغ 3.5 مليون شخص حتى نهاية سبتمبر لهذا العام.

وترافق ذلك مع نمو في عدد نزلاء الفنادق الصينيين بنسبة 65%، ما يجعل الصين أكبر سوق دولية مصدرة للسياح إلى الإمارة.

وشهد شهر سبتمبر لوحده زيادة في عدد الزوّار الصينيين بلغت نسبتها 133% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت.

وارتفعت نسبة الزوّار القادمين من الهند إلى الإمارة أيضاً بزيادة ملحوظة في عدد نزلاء الفنادق الجدد والمتكررين بلغت نسبتها 8% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عدد الهنود المقيمين في 163 فندقاً وشقة فندقية بأبوظبي 256 ألف شخص، لتصبح الهند بذلك ثاني أكبر سوق دولية مصدرة للسياح الوافدين إلى الإمارة.