راشد المعلا يفتتح مقراً لفرع بنك «الإمارات دبي الوطني» في أم القيوين

أم القيوين (وام)

افتتح سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المقر الجديد لفرع بنك الإمارات دبي الوطني بأم القيوين.

واستمع سموه، خلال جولة له، من هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني لشرح مفصل حول الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه والتي تشمل مجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن الحسابات المصرية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية والودائع والخدمات الإلكترونية.

وقال القاسم، إن الافتتاح الرسمي لفرع بنك الإمارات دبي الوطني بأم القيوين يؤكد التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء والذي يعتبر امتداداً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم الحركة الاقتصادية بالدولة والمساهمة في تطوير الأنشطة المالية والاقتصادية.

وشكر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين على تشريفه افتتاح فرع بنك الإمارات دبي الوطني بأم القيوين، مشيراً إلى أن تواجد فرع بنك الإمارات دبي الوطني بالإمارة يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى زيادة فروعة بالدولة.

وحضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والشيوخ، وأحمد المرزوقي المدير العام للأفراد وشين نلسون المدير التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني وعدد من المسؤولين.