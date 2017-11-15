5.7 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك منذ بداية العام

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»5.731 تريليون درهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وسجلت قيمة التحويلات بين البنوك خلال أكتوبر أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري بعدما بلغت قيمتها 636 مليار درهم، وبنمو نسبته 18.3% مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبق.

وتعكس الزيادة الكبيرة المسجلة في التحويلات بين البنوك ارتفاع وتيرة نشاط القطاع البنكي خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بدعم من التحسن الذي شهدته القطاعات الاقتصادية الوطنية على اختلاف تصنيفاتها.

وتظهر إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع قيمة التحويلات بين البنوك بلغت خلال شهر أغسطس الماضي 597.271 مليار درهم في حين وصلت في شهر يوليو 568.288 مليار درهم مرتفعة من 480.948 مليار دهم خلال الشهر الذي سبق.