«سوق. كوم» يستعد لإطلاق 500 ألف عرض على 16 ألف علامة تجارية

دبي (الاتحاد)

يطلق «سوق دوت كوم»، خلال يوم الجمعة البيضاء، نصف مليون عرض على 16 ألف علامة تجارية، ويمتد العرض من 22 إلى 25 نوفمبر. ويعود المهرجان للعام الرابع على التوالي ليقدم حسومات غير مسبوقة تصل إلى 70% عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي على الهواتف المتحركة والذكية والتجهيزات المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والكاميرات، فضلاً عن حفاضات الأطفال ومواد التنظيف والأزياء والعطور ومستحضرات التجميل والأثاث والأدوات المنزلية والمعدات المختلفة وألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية والكاميرات، وغيرها الكثير.

ودعا «سوق دوت كوم» كل المتسوقين إلى الاستفادة القصوى من عروض «الجمعة البيضاء» 2017 التي تتجاوز عروض العام الماضي بمقدار 50 ضعفاً، من خلال تحضير سلة مشترياتهم مسبقاً، حيث سيقوم الموقع بإخطارهم عند تخفيض الأسعار لإتمام عملية الشراء بالسعر النهائي بعد الحسومات، كما أشار الموقع إلى أن العملاء غير الراغبين بالانتظار يمكن لهم الاستمرار في التسوق بشكل طبيعي إلى حين اليوم الموعود.

وقال رونالدو مشحور الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لموقع «سوق. كوم»: «طرحنا عروض الجمعة البيضاء في المنطقة عام 2014، وسعينا جاهدين منذ ذلك العام إلى تعزيز تجربة زوّار موقعنا ليخوضوا مهرجان تسوق أكبر وأفضل كل عام. وهذا العام نوفّر خدمة الدفع عبر بطاقات الائتمان عند تسليم الطلبات في الإمارات، في إطار حرصنا على ضمان مزيد من الراحة لعملائنا، كما خصصنا الكثير من الاستثمارات في عمليات الموقع، وتجسد ذلك عبر توسيع مراكز تخزين المنتجات وباقة المعدات التقنية والموارد، إلى جانب إضافة المزيد من نقاط استلام المشتريات المخصصة للعملاء. تدفعنا رؤيتنا المتمثلة في وضع العملاء في صميم أعمالنا إلى تقديم المزيد من الخدمات والعروض لتلبية احتياجاتهم المختلفة، ولعلّ يوم «الجمعة البيضاء» يعتبر خياراً مثالياً لجميع الزوّار الذين يبحثون عن تشكيلة واسعة من المنتجات ومئات آلاف السلع التي تغطي كل ما يرغبون ضمن مختلف الفئات».وكحافز إضافي هذا العام، يقدم برنامج الشحن فرصة الاستفادة من الشحن المجاني للطلبات التي لا تقل قيمتها عن 100 درهم إماراتي أو 100 ريال سعودي أو 300 جنيه مصري.