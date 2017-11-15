فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن سداد الديون

كراكاس (أ ف ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز»، أمس، فنزويلا في حالة «تخلف انتقائي» عن تسديد دينها بعد ساعات من اجتماعين لدائنين يوم الاثنين في كراكاس ونيويورك، وهو تهديد كانت تواجهه البلاد منذ أسبوعين.

وقالت «ستاندارد آند بورز»: «إن فنزويلا في حالة عجز عن تسديد مئتي مليون دولار»، مؤكدة أنها اتخذت قرارها بعد فترة عفو من ثلاثين يوماً، لتسديد قيمة سندين مرت من دون قيام كراكاس بذلك. وقالت الوكالة الأميركية في بيان: «خفضنا علامتين إلى العجز (دي)، وخفضنا علامة الإصدارات على الأمد الطويل بالنقد الأجنبي إلى العجز الجزئي (دي اس)». وكانت «ستاندارد آند بورز» قد خفضت درجة فنزويلا مطلع الشهر الجاري، مستبقة تخلفاً ممكناً عن تسديد الدين.

وتواجه فنزويلا وشركتها النفطية الوطنية التي كانت أغنى بلد في أميركا اللاتينية، خطر الانقطاع عن الأسواق، واحتمال مواجهة ملاحقات ومصادرة موجودات وفروع في الخارج. ويتوجب على فنزويلا تسديد 1.47 مليار دولار على الأقل قبل نهاية العام الجاري، ثم ثمانية مليارات أخرى في 2018.