المطوّع بطل رالي تير دو فوكلوز

فاكلوز (الاتحاد)

توّج سائق أبوظبي للسباقات الناشئ محمد المطوّع الشحي «24 عاماً» مع ملاحه نايل بورنز بذهبية فئة الدفع الثنائي «آر3» في رالي تير دو فوكلوز ضمن بطولة فرنسا الوطنية للراليات، محرزاً الفوز بست مراحل على متن سيارته السيتروين دي. اس 3 آر3.

توزع رالي فوكلوز على يومين، وتألف من 10 مراحل ترابية/‏‏‏حصوية خاصة بالسرعة بلغ طولها 123.8 كيلومتر. أما اليوم الأول، فتألف من ست مراحل نجح خلالها محمد المطوّع في تسجيل أسرع الأزمنة، الأمر الذي وضعه في قمة فئته على حساب أبطال فرنسا.

وعلى الرغم من تعطل نظام الاتصال الداخلي مع الملاح «انتركوم» في المرحلة الثالثة، إلا أنه استمر في وتيرته العالية، منهياً اليوم الأول في صدارة فئته بفارق 27 ثانية عن أقرب منافسيه.

قال المطوّع: «كان يوماً رائعاً، وأنا سعيد بسرعتنا وبأزمنتنا، لم نضغط كثيراً ومع ذلك أوقاتنا كانت سريعة. عانينا بعض الشيء في المراحل الصباحية لناحية ثبات السيارة، وتم إجراء تعديلات ناجحة خلال وقفة الصيانة انعكست بشكل ملحوظ على تأديتنا في المراحل المتبقية».

أما اليوم الثاني، فتألف من أربع مراحل كاد سائق فريق أبوظبي للسباقات فيها أن يخسر صدارة فئته، وقال: «أعتقد أنني خففت الضغط أكثر من اللازم وخسرت نحو 10 ثوان في المرحلة السابعة، ولكن نجحت في تحقيق الهدف والفوز بلقب رالي فوكلوز، إنها أروع طريقة أنهي بها موسم الراليات الخاص بي هذا العام. أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وأشكر الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات على ثقته بي ودعمه المتواصل، كما أشكر جميع أعضاء فريق بي.اتش. سبورت على تحضير سيارة منافسة وقادرة على تحقيق الانتصارات. أتطلع قدماً إلى العام المقبل، وما يخفيه لي من مشاركات جديدة على أمل تحقيق المزيد من التقدم والمزيد من الإنجازات».