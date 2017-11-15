بوساكا يشيد بجهود الإمارات لتطبيق تقنية «حكم الفيديو»

دبي (الاتحاد)

قدم السويسري ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، محاضرة متقدمة عن استخدام تقنية الفيديو المساندة للحكام (VAR)، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للبرلمان التحكيمي، الذي عـُقد مساء أمس بمقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، بحضور المونديالي علي بو جسيم، ومحمد عبيد اليماحي رئيس لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة، وحكام الفريق الأول والمقيمين، ومدربي الحكام، إلى جانب حضور ستيف بينت المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي عضو فريق عمل تقنية الفيديو في اتحاد الكرة.

في مستهل المحاضرة، قدم ماسيمو بوساكا شكره وتقديره للجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة على دعوتهم له للحضور وتقديم هذه المحاضرة المهمة، والتي تتناول موضوعاً أصبح يحتل مكانة مهمة ضمن عناصر التحكيم في كرة القدم العالمية.

وأوضح بوساكا، خلال المحاضرة، أن الكثير من الاتحادات في العالم بدأت تتخذ خطوات متسارعة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، في مسابقاتها الكروية، لما لها من آثار إيجابية، بعد أن طُبقت بشكل تجريبي في أكثر من مسابقة، منها كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في مايو الماضي، وكان للحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن موقف شهير خلال هذه البطولة، حينما طالب لأول مرة في المسابقة المذكورة بالاستعانة بتقنية الفيديو في مباراة مهمة جداً بين إنجلترا والأرجنتين، وكان قراره صحيحاً جداً، بخصوص حالة كانت يمكن أن تمر مرور الكرام لو شوهدت بالعين المجردة.

واطلع رئيس لجنة الحكام في «الفيفا»، على المراحل التي تم اجتيازها من قبل فريق عمل تقنية الفيديو في اتحاد الكرة الإماراتي، مشيداً بالاهتمام الواضح من قبل الاتحاد بتطبيق هذه التقنية، ووضع جدول زمني للبدء بالاستعانة بالفيديو من قبل قضاة الملاعب، كما قام بتقديم شرح وافٍ، من خلال عرض أشبه بورشة عمل متخصصة عن التقنية الجديدة، واستخدم خلالها بعض شرائح المصورة ولقطات الفيديو، وتناول أهداف وفلسفة تقنية حكم الفيديو المساعد والحالات المحددة للتعامل بها خلال المباراة.

وقدم المونديالي علي بو جسيم شكره إلى ماسيمو بوساكا على تلبيته لدعوة لجنة الحكام في اتحاد الكرة لتقديم هذه المحاضرة، مؤكداً أن رئيس لجنة الحكام الدولية بـ«الفيفا» شخصية متميزة ومتعاون جداً، ويسعى دوماً إلى تذليل كل العقبات التي قد تعترض عمل قضاة الملاعب في العالم، مشيداً بدوره الكبير في المساهمة في تسهيل نشر التقنية الجديدة، والتي سيبدأ الحكام الاستعانة بها خلال إدارتهم للمباريات.

وأشار بوجسيم إلى أن المنظومة التحكيمية الإماراتية دائماً ما تكون سباقة في البدء بتطبيق كل ما هو عملي وجديد يطرأ على الساحة الكروية أو قانون كرة القدم، لافتاً إلى أن قضاة الملاعب الإماراتيين يتميزون بالخبرة والكفاءة والمهارة والدراية والتميز، والقدرة الجيدة على التأقلم مع ما هو جديد وعملي على الساحة الكروية العالمية.