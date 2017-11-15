الجزيرة الحمراء لا يستبعد العودة إلى «الهواة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
لم يستبعد محمد حميدان الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، عودة الفريق الأول للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، وقال إن الأمر على صلة بتوافر الأسباب التي تمهد الطريق لعودتهم إلى أجواء الدوري، إلى جانب المشاورات المقررة مع المسؤولين في اتحاد الكرة.
وأوضح الزعابي أن الاجتماع المزمع مع مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة سيحدد الكثير من الأمور المرتبطة بعودة الفريق للدوري حسب المعطيات التي يرى بأنها تدعم عودته مرة أخرى إلى أجواء دوري الدرجة الأولى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النادي يقترب من الإعلان عن الخطة الاستثمارية المقررة بما يحقق التطلعات المرجوة في السنوات المقبلة ويستعد لتدشين مرحلة جديدة من الاستثمار حسب الإمكانات المتاحة.
|
|
وأكد الزعابي ثقته في الجهود التي يضطلع بها النادي لوضع الترتيبات الكفيلة بكل ما يمكن أن يحقق طموحاته في المستقبل، خصوصاً أن فرق المراحل السنية بالنادي تمضي في الطريق الصحيح لتحقيق معادلة التأسيس المطلوبة لمستقبل واعد.