«أبوظبي للشطرنج» يوزع حقائبه الإدارية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة اجتماعه الأول، ‬بعد ‬قرار ‬تشكيله ‬من ‬قبل ‬سمو ‬الشيخ ‬نهيان ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬مجلس ‬أبوظبي ‬الرياضي، ‬برئاسة ‬حسين ‬عبد ‬الله ‬الخوري.

ووجه الخوري الشكر ‬لصاحب ‬السمو ‬الشيخ خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬الدولة «‬حفظه ‬الله»، ‬وإلى ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، رعاه الله، ‬وإلى ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة ‬رئيس ‬المجلس ‬التنفيذي، ‬للدعم ‬المتواصل ‬لقطاع ‬الشباب ‬والرياضة، ‬ما ‬ساهم ‬في ‬النهوض ‬بأبناء ‬الدولة ‬في ‬كافة ‬المجالات ‬.

وتوجه الخوري نيابة عن أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على الثقة الغالية التي أولاها سموه لهم لتحمل تلك المسؤولية، معاهداً بأن يبذل كافة أعضاء المجلس كل ما في استطاعتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشاد بجهود أعضاء المجلس السابق، مثمناً الدور الذي قاموا به خلال فترة توليهم المسؤولية، والذي كان له الأثر الكبير في وضع مدينة أبوظبي على الخارطة الشطرنجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.

شهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية، وتمت تسمية الدكتور عارف سلطان الحمادي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويوسف أحمد باصليب أميناً عاماً، وإبراهيم إسماعيل المهيري الأمين العام المساعد، وإبراهيم محمد المرزوقي المدير المالي، وسهيل عبد الرحيم العوضي مدير التطوير والاحتراف، محمد عمير المنصوري مدير الاتصال المؤسسي، ثانية المزروعي رئيس لجنة تطوير الشطرنج النسائي، سعاد المرزوقي رئيس لجنة التسويق، خالد علاق الحمادي رئيس لجنة المبادرات والفعاليات.

وأشاد المجلس الجديد بالإنجازات التي حققها النادي خلال السنوات الماضية، مما يضع على عاتق الجميع العمل علي تطوير الأداء بالنادي من كافة الجوانب، وأوصى المجلس بتشكيل اللجان الضرورية التي من شأنها أن تدفع وتيرة العمل في النادي خلال الفترة القادمة.

وأطلع المجلس على آخر الاستعدادات لاستضافة وتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، خلال الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر، وأبدى المجلس استعداده الكامل لتقديم الدعم من خلال تقديم خطط واستراتيجية جديدة طموحة لتطوير العمل الفني بالنادي بالتوافق مع خطط وبرامج واستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي، كما تطرق المجلس إلى أهمية تفعيل الأنشطة التي يقوم بها النادي من خلال العمل الجماعي من أجل رفعة اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية كافة، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، وأندية الدولة كافة.