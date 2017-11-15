اكتمال عقد الـ60 في سباق دبي للجولف

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد اللاعبين الـ60 المتأهلين إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تنطلق غداً على ملاعب عقارات جميرا للجولف، وتعد المحطة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف (السباق إلى دبي)، بجوائز مالية تصل إلى 13 مليون دولار، منها 8 ملايين للبطولة نفسها، و5 ملايين لأصحاب المراكز الأولى في الموسم. واكتمل عقد المتأهلين قبل المشهد الختامي المرتقب في دبي، مع إسدال الستار على بطولة نيدبانك التي أقيمت برعاية جاري بلاير في جنوب أفريقيا، وتوج براندون جريس في بلاده باللقب ليتقدم إلى المركز التاسع على لائحة ترتيب، محققاً قفزة كبيرة بعدما كان بالمركز الـ34، حيث رفع مجموع نقاطه إلى 1.069.290 نقطة.

وسنحت الفرصة للإنجليزي تومي فليتوود متصدر ترتيب (السباق إلى دبي) لحسم لقب الموسم بعدما تغيب مواطنه ومطارده المباشر بالمركز الثاني جاستن روز عن البطولة الجنوب أفريقية، لكن فليتوود أهدر الفرصة، مكتفياً بالمركز العاشر ليوسع الفارق إلى 250.000 نقطة عن روز، ويتأجل المشهد الحاسم للقب في الأيام المقبلة التي ستكون مرتقبة في بطولة جولة موانئ دبي.

وبدأ جريس اليوم الأخير في ملعب جاري بلاير في صن سيتي متأخراً بثلاث ضربات عن سكوت جيمسون، ولكن مع تبقي أربع حفرات، أصبح جريس مشاركاً للصدارة مع جيمسون والفرنسي فيكتور دوبويسون.

من ناحية أخرى، يعقد الثنائي الإنجليزي تومي فليتوود متصدر ترتيب (السباق إلى دبي) وجاستن روز صاحب المركز الثاني مؤتمراً صحفياً اليوم، يتحدث كل منهما عن الطموحات والضغط الذي سيكون كبيراً عليهما لحسم لقب الموسم الحالي وكسب الجائزة المالية الأكبر، وسط مطاردة من الإسباني سيرجيو جارسيا الذي يحل بالمركز الثالث وما زالت آماله قائمة.

وجاءت انطلاقة فليتوود الناجحة مطلع العام الجاري بتتويج بلقب «إتش إس بي سي أبوظبي»، بما منحه دفعة كبيرة لاحقاً لاعتلاء صدارة ترتيب (السباق إلى دبي)، ويبدو حالياً الأقرب لخطف لقب الموسم.