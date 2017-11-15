رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا النيابة العامة وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» للمربع الذهبي لمنافسات الكرة الطائرة بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى 25 نوفمبر الجاري.

وجاء تأهل الفريقين من المجموعة الأولى بعد فوزهما في الجولة الثانية على التوالي، تفوق النيابة العامة على شرطة دبي 3-1 في الجولة الأولى، ونجح الفريق أمس الأول في الفوز على تنمية المجتمع بنتيجة 3-0 بنتائج أشواط (25-17، 25-11، 25-15)، فيما فاز ديوا على تنمية المجتمع في الجولة الأولى 3-0، وفاز على فريق شرطة دبي بصعوبة أمس الأول 3-2، بنتائج أشواط (25-16، 20-25، 24-26، 25-15، 15-8).

ويتصدر فريق النيابة العامة قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يليه «ديوا» برصيد 5 نقاط، وشرطة دبي نقطة واحدة في المركز الثالث، وهيئة تنمية المجتمع الأخير من دون نقاط.

وتشهد صالة نادي دبي ستارز، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريقين النيابة العامة بطل النسخة الماضية و«ديوا» وصيف النسخة الماضية، على صدارة المجموعة الأولى، والفائز يلتقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما يواجه الخاسر متصدر المجموعة الثانية، ويلتقي شرطة دبي مع تنمية المجتمع في لقاء وداع المنافسات وتحسين الصورة.