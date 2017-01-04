«إنترنت الأشياء» توفر 4,3 مليار درهم للمؤسسات العامة بدبي

دبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة أن «إنترنت الأشياء» ستحقق قيمة مضافة كبيرة لدولة الإمارات، حيث يُتوقع أن تسهم في تقليل التكاليف وزيادة معدلات الإنتاجية، بما يؤدي إلى تحقيق وفرة مالية يقدر نصيب المؤسسات العامة منها في دبي بنحو 4.3 مليار درهم بحلول 2019، حسب ما ذكرت «سامتيك لتطوير الأنظمة الذكية وحلول إنترنت الأشياء» في بيان أمس.
وقالت «سامتيك» إن البنية التحتية المتطورة في دبي وانتشار الخدمات المتصلة بالإنترنت على نطاق واسع يدعم التوسع في إنترنت الأشياء، ويسرِّع تحول دبي إلى أذكى مدينة في العالم.
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وتابع أن دبي «بفضل تسارع معدلات انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت، واتساع نطاق الخدمات المتصلة بالشبكة، تمضي دبي بثبات نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون المدينة الأذكى على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن الإمارة «طوَّرت بالفعل نقلاً جماعياً يعد أحد الأنظمة الأكثر تطوراً على مستوى العالم، واستقطبت شركات عالمية لدراسة تطوير نظام مستقبلي مستدام يخدم الأجيال المقبلة».
وتعتبر «سامتيك» من الشركات النشيطة التي تعمل على تطوير حلول ذكية فائقة التطور، تلبي تطلعات الشركات في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات الإنتاجية.