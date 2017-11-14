قطر تتجه إلى توسيع استثماراتها في السودان



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 الخرطوم (كونا) قال وزير المالية القطري علي العمادي أمس، إن بلاده تتجه لتوسيع استثماراتها في السودان. وأشار بعد اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير، وعدد من المسؤولين السودانيين إلى أن اللقاء تطرق إلى توسيع المشاريع الاقتصادية القطرية في السودان ومتابعتها ووصف نتائج زيارته بالناجحة. فيما قال نظيره السوداني محمد الركابي، إن المباحثات توصلت إلى تفاهمات ومشاريع مشتركة في مجالات متعددة سترى النور قريبا، لافتا إلى مناقشة العلاقات الثنائية، وكيفية تطويرها في المجالات الاقتصادية في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في التوسع في حجم الاستثمارات القطرية في السودان بجانب زيادة الصادرات للسلع التي تحتاجها الأسواق القطرية.