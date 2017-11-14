«شل» تبحث استكشاف فرص تطوير الغاز في أبوظبي

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أكد علي الجنابي نائب رئيس شركة شل أبوظبي، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بأن تلعب دوراً رائداً في مستقبل الطاقة بأبوظبي وأن تستفيد من قدراتها التقنية لإطلاق الإمكانات الكاملة لموارد الطاقة في العاصمة.

وأكد حرص شركة شل على العمل مع شركة بترول أبوظبي «أدنوك» لاستكشاف الفرص للإسراع من عملية تطوير الغاز في أبوظبي في الوقت نفسه تعمل فيه على إنتاج النفط وتحقيق أقصى قدر من التطوير وتحقيق الكفاءة في التكاليف، فضلاً عن تطوير رأس المال البشري في أدنوك.

وقال الجنابي في حوار مع «الاتحاد» على هامش أديبك أمس، «هناك موارد وفيرة غير مستغلة من الغاز الطبيعي في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة، والكثير من الغاز الموجود في المنطقة، ما يتطلب معالجة أكبر بكثير، ويمكن عن طريق التكنولوجيا والخبرة المناسبة أن تساعد هذه الموارد في توسيع نطاق أمن الطاقة في المنطقة وتحسين نوعية الهواء».

كما تواصل شل توطيد علاقتها مع أدنوك من خلال تقديم الدعم عن طريق إعارة كبار الخبراء للتعامل مع المواقف الحاسمة التي تشمل الأمور المالية والاستراتيجية والموارد البشرية والأخصائيين التقنيين والاتصالات.