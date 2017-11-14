«فورسايت جروب» تختار دبي مقراً عالمياً جديداً لعملياتها

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت «فورسايت جروب انترناشيونال»، تكتل الأعمال العالمي البالغة قيمته 1.5 مليار دولار والمعني بمصالح وعمليات تجارية متنوعة في أنحاء العالم، إمارة دبي لتكون مقراً تشغيلياً عالمياً جديداً لعملياتها المتنوعة.

وجاء الإعلان على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، والذي بدأت أعماله أمس. وخلال مشاركتها في هذا الحدث، تسلط «فورسايت جروب انترناشيونال» الضوء على شركتها الجديدة «فورسايت أوفشور دريلينغ»، الذي جاء تأسيسها كثمرة لجهود الشركة في إعادة الهيكلة ودمج الأعمال واستحواذها مؤخراً على شركة «إتش. أس. أل»، في خطوة ستتيح لها الدخول في أسواق صناعة النفط والغاز في كل من الشرق الأوسط والهند.

ويشير كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة إلى أنه تم تأسيس «فورسايت أوفشور دريلينغ» في إطار التحرك نحو دمج الشركات التي تمتلك خبرة تزيد على 27 عاماً في مجال النفط والغاز، ما يتيح تقديم مستوىً من الأداء الرفيع الذي يميز «فورسايت جروب انترناشيونال». ومع اختيار دبي قاعدة جديدة لعملياتها ومع نمو أعمالها، ستوفر «فورسايت أوفشور دريلينغ» 500 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020. كما كشفت «فورسايت جروب انترناشيونال» أن السنة الأولى من العمليات التشغيلية لشركة «فورسايت أوفشور دريلينغ» أسفرت عن زمن تشغيلي سنوي بنسبة 99% فيما يتعلق ببناء وتكليف وتشغيل منصات الحفر البحرية الجديدة.

وقال الدكتور رافي كومار ميهروترا سي. بي. أي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فورسايت جروب إنترناشيونال»: «يسرنا أن نسلط الضوء على شركاتنا الجديدة «فورسايت أوفشور دريلينغ»، التي تعد جزءاً من جهودنا الحالية للدخول في أسواق صناعة النفط والغاز في كل من الهند والشرق الأوسط. وأصبح إنشاء هذه الشركة الجديدة أمراً أكثر إثارة مع إعلاننا عن شراء ثلاث منصات للحفر البحري بقيمة تزيد على 600 مليون دولار ووضعها في دبي باعتبارها مقراً جديداً لعملياتنا التشغيلية العالمية».