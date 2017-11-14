«فورسايت جروب» تختار دبي مقراً عالمياً جديداً لعملياتها

أبوظبي (الاتحاد)
اختارت «فورسايت جروب انترناشيونال»، تكتل الأعمال العالمي البالغة قيمته 1.5 مليار دولار والمعني بمصالح وعمليات تجارية متنوعة في أنحاء العالم، إمارة دبي لتكون مقراً تشغيلياً عالمياً جديداً لعملياتها المتنوعة.
وجاء الإعلان على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، والذي بدأت أعماله أمس. وخلال مشاركتها في هذا الحدث، تسلط «فورسايت جروب انترناشيونال» الضوء على شركتها الجديدة «فورسايت أوفشور دريلينغ»، الذي جاء تأسيسها كثمرة لجهود الشركة في إعادة الهيكلة ودمج الأعمال واستحواذها مؤخراً على شركة «إتش. أس. أل»، في خطوة ستتيح لها الدخول في أسواق صناعة النفط والغاز في كل من الشرق الأوسط والهند.
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وقال الدكتور رافي كومار ميهروترا سي. بي. أي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فورسايت جروب إنترناشيونال»: «يسرنا أن نسلط الضوء على شركاتنا الجديدة «فورسايت أوفشور دريلينغ»، التي تعد جزءاً من جهودنا الحالية للدخول في أسواق صناعة النفط والغاز في كل من الهند والشرق الأوسط. وأصبح إنشاء هذه الشركة الجديدة أمراً أكثر إثارة مع إعلاننا عن شراء ثلاث منصات للحفر البحري بقيمة تزيد على 600 مليون دولار ووضعها في دبي باعتبارها مقراً جديداً لعملياتنا التشغيلية العالمية».