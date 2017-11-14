صفقة «دريملاينر» تسد فجوة المسافات المتوسطة والطويلة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات للهندسة والعمليات، أن صفقة طيران الإمارات التي تم الإعلان عنها، أمس، مع بوينج لشراء 40 طائرة دريملاينر من طراز 787-10 دريملاينر، ستسهم في سد فجوة كبيرة في أسطول الشركة الحالي للمسافات المتوسطة والطويلة التي يقل مداها عن 12 ساعة.

وأوضح أن الطائرات الجديدة التي سيتم تسلمها في العام 2022 من شأنها أن تلبي حاجة ومتطلبات الشركة والمساهمة في أسطولها ودعم عملياتها بتوفير سعة مقعدية تتراوح بين 280 و340 مقعداً، وهي السعة التي لا تتوافر لدى الشركة حالياً.

وتوقع الرضا أن تبدأ طيران الإمارات بإحلال طائرات إيرباص إيه 380 القديمة في الإسطول اعتباراً من عامي 2021 و2022، مشيراً إلى أن الشركة بصدد تسلم نحو 42 طائرة من الطراز نفسه، لتحل مكان الطائرات التي سوف تخرج من الأسطول.

وقال الرضا في تصريحات صحفية على هامش معرض دبي للطيران 2017، إن السوق الثانية لطائرات إيه 380 بحاجة لتطوير، خاصة مع الفرص الضئيلة التي يمتلكها أمام سوق الطائرات ذات الممر الواحد، لاسيما أن العديد من الشركات لا يمكنها استيعاب مثل هذا النوع من الطائرات.