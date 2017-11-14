شركات عالمية تنضم إلى مبادرة «فيوتشر أفيشن لاونج»

حوار : حسام عبد النبي

شكلت المنطقة الحرة بمطار دبي فريق عمل وأطلقت موقعاً إلكترونياً مخصص للترويج وتحفيز الشركات العالمية على المشاركة في مبادرة «فيوتشر أفيشن لاونج» لـ«دافزا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، كأول شبكة رقمية ذكية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستشرف مستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي، حسب الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي.

وأكد في حوار مع «الاتحاد» خلال معرض دبي الدولي للطيران، أن عدداً كبيراً من الشركات أبدت اهتماماً بالمشاركة في المنصة الرقمية التي ستضم الدوائر الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والهيئات الأكاديمية والمنتسبين إليها، والخبراء في قطاع الطيران، وذلك بهدف تحفيز العمل المشترك والابتكار الجماعي وتعزيز دورهم كمؤسسات وأفراد في تسريع وتيرة نمو القطاع ومساهمته في الناتج الإجمالي لإمارة دبي، منوهاً أنه سيتم الإفصاح عن عدد الشركات والجهات المنضمة إلى المنصة خلال الفترة القادمة.

وأكد الزرعوني، أن المنصة ستدار بمفهوم الذكاء الاصطناعي، حيث سيدير برنامج إلكتروني متخصص الحوار ويحلل النقاط الرئيسية وسيحدد الأشخاص الموجودين «أون لاين» مع تحديد المختصين الذين يمكن التواصل معهم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مبيناً أن وجود مثل تلك المنصة سيساعد على تشجيع التنافسية وتحفيز الابتكار وطرح الأفكار الجديدة وفرص العمل في قطاع الطيران للخريجين الجدد سواء على المستوى المحلي أو العالمي عبر ربط جميع الفئات المهتمة بقطاع الطيران بعضها مع بعض. وخلال الحوار كشف الزرعوني، عن تنفيذ المنطقة الحرة بمطار دبي خطة تستهدف إلغاء جميع المعاملات الورقية بحيث تكون كل المعاملات إلكترونية قبل نهاية العام المقبل، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بمطار دبي يبلغ 650 شركة في الوقت الحالي ويعمل بها أكثر من 17 ألف شخص، ومن المقرر أن تشهد المنطقة زيادة ملحوظة في أعداد الشركات خلال العام القادم.

وذكر الزرعوني، أن عدد المناطق الحرة أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة 350 عضواً من 80 دولة حول العالم، فيما ستشهد الإمارات إطلاق أول تقرير عالمي عن المناطق الحرة في العالم يضم 2660 منطقة حرة من 160 دولة خلال الملتقى العالمي الرابع للمناطق الحرة الذي سينظم في دبي خلال يومي 30 أبريل و1 مايو المقبل، أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم تقريباً نصف المناطق الحرة العاملة في العالم حالياً وتنفذ برنامجاً طموحاً لضم كل المناطق الحرة في العالم إلى عضويتها قبل نهاية العام المقبل. وأوضح الزرعوني، أن المنظمة أطلقت برنامجين خصيصاً لأعضائها أولهما برنامج المنطقة الحرة المستقبلية، بحيث تبنى جميع المناطق الحرة على 3 ركائز هي تبني أفضل الممارسات، الإبداع والابتكار، والاستدامة حيث تستهدف المنظمة أن تكون جميع المناطق الحرة في العالم «مستقبلية» بحلول 2020، مشيراً إلى أن البرنامج الثاني هو برنامج المنطقة الحرة الآمنة الذي يستهدف أن تكون جميع الممارسات في المناطق الحرة وحقوق الملكية الفكرية آمنة، حيث سيتم تسليم شهادات لأول 10 مناطق حرة آمنة في العالم خلال الملتقى الذي سيعقد في دبي في نهاية أبريل. وإلى ذلك وقعت هيئة دبي للطيران المدني أمس مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة بمطار دبي على هامش المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران بهدف التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين. وقال الدكتور محمد الزرعوني المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، إن الاتفاقية تستهدف تسهيل التعاون بين الجانبين خاصة أن هيئة دبي للطيران المدني تعد الجهة التي تمنح التراخيص للشركات العاملة في «دافزا»، لافتاً أن المذكرة ستشمل التعاون في مجالات أخرى خاصة بدراسة ارتفاعات المباني في المنطقة الحرة التي تقع بالقرب من مطار دبي إلى جانب عدد من الأمور التنظيمية والفنية المتعلقة بالأمن والسلامة.