تحرير 6 قرى من «داعش» غرب الأنبار

بغداد (الاتحاد)

أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية أمس، بأن قطعات الفرقة السابعة من الجيش العراقي حررت ست قرى من تنظيم «داعش» غرب المحافظة.

وقال المصدر، إن «قطعات الجيش من الفرقة السابعة تمكنت من تحرير قرى البيضة والبوبية والجعبرية والصمة وميليلي والرومية، غرب مدينة راوة التي تقع غرب الرمادي». وأضاف أن «عناصر داعش هربت منها واتجهت إلى عمق الصحراء»، مشيراً إلى أن «تلك القطعات العسكرية وصلت إلى مشارف راوة تمهيداً لتحريرها من داعش».

من جهة أخرى، صدت القوات المشتركة هجوماً من قبل عناصر «داعش» في ناحية الزاب غرب كركوك أمس. وقال مصدر أمني، إن انتحاريين اثنين هاجما قوة تحرير الحويجة، تبعهما هجوم لعناصر «داعش»، لكن القوات الأمنية تصدت لهم بقوة وقتلت عدداً منهم.

وفي «صلاح الدين»، قتلت القوات الأمنية 8 من عناصر «داعش»، وعثرت على 150 عبوة ناسفة في حقول عجيل النفطية.

وفي شأن متصل، بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة حيدر العبادي، تطورات العمليات العسكرية وتطهير الجزيرة وأعالي الفرات إلى الحدود السورية. كما جرت مناقشة عقود التسليح للقوات المسلحة وتجهيز قوات مكافحة الإرهاب بالأسلحة والمعدات الحربية، وكذلك وزارة الداخلية بالعجلات ذات الاستخدام العسكري.