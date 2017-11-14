27 قتيلاً بغارات جوية روسية على ريف حلب

عواصم (وكالات)

أفاد مسؤول بالدفاع المدني السوري أمس، بمقتل 27 مدنيا وجرح 73 آخرين جراء قصف طائرات روسية لسوق في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي. كما فجر مجموعة من الانتحاريين أنفسهم في مطار دير الزور العسكري شرق سوريا فجرا موقعين قتلى وجرحى. في حين انسحبت قوات النظام السوري والجماعات المسلحة الموالية لها من ضواحي مدينة البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق ما سهل لتنظيم «داعش» استعادة السيطرة عليها.

وقال علي عبيد من الدفاع المدني في مدينة الأتارب أمس، إن 27 شخصاً قتلوا وأصيب 73 آخرون ظهرا، في استهداف طائرات روسية لسوق المدينة بثلاثة صواريخ متتالية مما أدى لدمار السوق. وأضاف أن مستشفى الأتارب أغلق ولم يعد يستقبل المصابين بسبب أعدادهم الكبيرة، لافتا إلى أن سبب ارتفاع عدد الضحايا يعود للقصف المتتالي على السوق. وأشار إلى أن «السوق دمر بشكل كامل، وأن عدداً كبيراً من الجثث والجرحى لا تزال تحت الأنقاض».

من جهة أخرى، أفادت مصادر في المعارضة السورية بسقوط قتلى وجرحى من قوات النظام جراء تفجير مجموعة من الانتحاريين أنفسهم داخل مطار دير الزور العسكري شرق سوريا فجر أمس.

وقالت إن مجموعة من الانتحاريين يرجح أنهم من عناصر «داعش» تسللوا فجر أمس إلى مطار دير الزور العسكري، وقاموا بتفجير أنفسهم داخل المطار، وأوقعوا قتلى وجرحى بين عناصر قوات النظام لم يعرف عددهم، ولكن سيارات الإسعاف التي انطلقت من المدينة باتجاه المطار تشير إلى عدد كبير من القتلى والجرحى.