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اهتمام عالمي واسع بـ«B250» في معرض دبي للطيران

عرض أول مقاتلة عسكرية يتم تطويرها بالكامل في الإمارات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

حظيت طائرة «Calidus B250» متعددة المهام الخفيفة من إنتاج شركة كالدس الإماراتية باهتمام عالمي واسع من الوفود المشاركة في معرض دبي للطيران، بعد أن خطفت أبصار الجميع بعروضها المتميزة، التي أظهرت قدرات فائقة في تأدية المهام، بحسب، حمدان الشكيلي، كبير مهندسي برمجيات كالدس.

وكشفت كالدس، شركة للتكنولوجيا المتطوّرة تم تأسسيها مؤخراً في أبوظبي وتتّخذ منها مقرّاً لها، عن طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة المتميّزة بقدرات على تأدية مهام متعددة، B250، في معرض دبي للطيران.

تم تصميم «Calidus B250» بالكامل لتلبي متطلبات القتال العصرية من حيث الأداء إلى جانب تكاليف التشغيل، وهو ما جعلها تحوز اهتماما ملحوظا من قبل قوّات جويّة إقليمية ودولية. أما الخصائص التي تتمتع بها فتجعلها منافساً قوياً، مثل «CAS»، و«ISR» منصّة الاستطلاع والتدريب المسلّحة، المجهزة بأسلحة ذات قدرات متعددة المهام على نطاق واسع.

ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بينها وبين روكويل كولينز، جهّزت كالدس طائرة B250 بقمرة قيادة متكاملة لمقاتلة، مما وفّر لهذه الطائرة نفس الكترونيّات الطيران الرائدة والمتطوّرة التي يتم تجهيز المقاتلات الأكثر تطوّراً بها. وتعليقاً على الشراكة مع روكويل كولينز،

وقال حمدان الشكيلي، كبير مهندسي برمجيات كَالِدسّ، والمتحدث الرسمي باسمها: «يعكس اختيارنا لنظام Pro Line Fusion المتكامل لإلكترونيات الطيران المعايير التي نتشارك بها مع روكويل كولينز، والتي أرسيناها في جميع مكوّنات أول مقاتلة عسكرية يتم تطويرها بالكامل في دولة الإمارات. يقدم هذا النظام للطيار واجهة بيانية بديهية تعمل باللمس، تقلل من عبء عمله وتمكّنه من التركيز بشكل فعّال على مهامه». ... المزيد
     
 

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