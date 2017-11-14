دبي لصناعات الطيران تؤجر 5 طائرات لطيران الخليج

دبي (الاتحاد)

وقعت وحدة التأجير في شركة «دبي لصناعات الطيران كابيتال» اتفاقية أمس مع «طيران الخليج» لتأجيرها 5 طائرات من طراز «بوينج 787-9 دريملاينر»، التي من المقرر أن تنضم إلى أسطول الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في عام 2018. وستساعد هذه الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود شركة طيران الخليج على توسيع شبكتها، ودعم المتطلبات المستقبلية لنموها على المدى البعيد.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران «يسرنا أن نكون في وضع يسمح لنا بدعم استراتيجية أسطول طيران الخليج في وقت يتطلعون فيه إلى تطوير خدماتهم. إن تأجير هذه الطائرات الحديثة والمتطورة تكنولوجياً يؤكد قدرة شركة دبي لصناعات للطيران على العمل وتقديم المساعدة للعملاء على اختلاف متطلبات أساطيلهم. ونحن نتطلع إلى دعم شركة طيران الخليج في إطار سعيها لمواصلة نموها».

وعلّق الكابتن وليد عبد الحميد العلوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، على الاتفاقية بقوله «إن اتفاقيتنا مع شركة دبي لصناعات الطيران تشير إلى أن طيران الخليج تستعد لدخول مرحلة تاريخية في مسيرتها مع استقبالنا لخمس طائرات بوينج 787-9 دريملينرز في الأشهر المقبلة. وتمثل هذه الطائرات خطوة مهمة في توجهنا الاستراتيجي نحو تحديث أسطول طائراتنا وتعزيز راحة الركاب وتوسيع شبكتنا تماشياً مع تطلعنا إلى تعزيز وجودنا في جميع أنحاء العالم».