«هواوي» تستهدف مضاعفة حجم أعمالها في الإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

تستهدف شركة «هواوي» العالمية مضاعفة حجم أعمالها في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، بحسب علاء الشيمي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط بقسم المشاريع التجارية بالشركة.

وقال الشيمي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، إن أعمال الشركة العالمية سجلت نموا بنسبة 40% خلال العام الماضي، موضحاً أن الإمارات سجلت أكبر معدلات نمو، مقارنة بمختلف دول العالم التي تتواجد بها الشركة.

وأكد أن الإمارات تعد أحد الأسواق الواعدة بالنسبة للشركة، مشيرا إلى زيادة أعمال الشركة بقطاع النفط والغاز، لاسيما مع بداية تعافي القطاع مؤخراً، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط.

ولفت إلى إنجاز شركة هواوي لمشروع إنشاء مركز بيانات لشركة «أدما»، مؤكدا أن الحلول التكنولوجية الحديثة تسهم في خفض التكاليف بنحو 20% إلى 30%، فضلاً عن أهميتها في دعم وتحسين أداء الخدمة. وقال إن المركز الرئيس لشركة «هواوي» موجود في لإمارات، والتي تعد نقطة انطلاق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي بلغ نحو 80 مليار دولار حول العالم، كما استثمرت الشركة نحو 11 مليار دولار في الأبحاث والتطوير.