الشركات الإيطالية تسعى إلى توظيف التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف البعثة التجارية الإيطالية ITA 30 نخبة الشركات المصنّعة المختصة في قطاع البترول والغاز من إيطاليا، في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) لعرض آخر حلول التكنولوجيا المبتكرة في هذا القطاع.

وقالت في بيان أمس، إن منطقة الخليج ليست جديدة على الإيطاليين، حيث إنهم كانوا حاضرين لأكثر من 50 عاماً في قطاع النفط والغاز في هذه المنطقة، وفي الحقيقة فإن عائدات هذا القطاع وصلت إلى 600 مليون دولار فقط من خلال الجهات الإيطالية المتخصصة في هذا القطاع. ولذلك فقد توجهت أنظار الشركات الإيطالية إلى أسواق جديدة لتتجه نحو قطاعات خدمية وسيطة وتتماشى مع الأسواق بسبب تقلّبات السوق الأساسي.

وقال السفير الإيطالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليبوريو ستيلينو، «يأتي تغير صيغ عمل الشركات، وفقاً لتغير طبيعة عمل القطاع». وأضاف، «لطالما كانت إيطاليا دائما في طليعة السبّاقين في تطوير المنتجات المبتكرة والخدمات الهادفة لدعم خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز فعاليته ومرونته. وأيضا تخفيض الانبعاثات وانعكاساتها على البيئة على الرغم من تطوير سلامة مرافق الإنتاج من خلال تلك السلسلة الكاملة القيّمة».

وقال جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى كل من دولة الإمارات وعمان وباكستان: «سيظل قطاع النفط والغاز من أهم الصناعات التي نعمل على تطويرها، طالما أننا نرى الفرص الممكنة في هذا السوق، فما زلنا بحاجة إلى التحضير والتحرك بحذر دائم. نحن نثق بالتشريعات في هذا السوق، ونستهدف منصات الأعمال ذات القيمة المستدامة لنجتمع بنظرائنا الحقيقيين. وفي نسخة هذه السنة من مؤتمر أديبك سيكون هدفنا الرئيس هو إيجاد أفضل الفرص للشركات المشاركة في هذا المعرض، والتي ستسهم مشاركتها بنجاحنا كلياً في هذا القطاع البارز».