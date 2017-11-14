3.2 مليار درهم قيمة صفقات القوات المسلحة



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 حسام عبدالنبي، ووام (دبي) أعلن اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة لمعرض دبي الدولي للطيران 2017، إبرام ثماني صفقات في اليوم الثاني للمعرض بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و274 مليوناً و687 ألف درهم، تضمنت خمس شركات محلية وثلاث شركات عالمية. وقال البلوشي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش معرض دبي للطيران، إن شركة «جلوبال أيروسبيس لوجستكس» تعاقدت لتقديم خدمات فنية وإدارية ودعم لوجستي للطائرات العمودية لمصلحة القوات المسلحة بمبلغ مليار و450 مليون درهم. وأفاد بأنه تم التعاقد مع شركة «أدفانسد انتيجريتد سستمز» لتقديم خدمات وصيانة والإسناد اللوجستي لطائرات الاستطلاع بمبلغ 480 مليوناً و480 ألف درهم، وكذلك التعاقد مع الشركة الأميركية «جودرتش كوربوريشن» لشراء وتحديث حاويات للاستطلاع الجوي من نوع «MS-110» بمبلغ 514 مليوناً و220 ألف درهم. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية «توازن داينمكس» لشراء مكملات قنابل «P-3» وتأهيلها على طائرات الميراج «2000-9» وطائرات «البلاك هوك» بمبلغ 442 مليوناً و914 ألف درهم، بجانب التعاقد مع شركة «ماكسيمس إير» المحلية على استئجار طائرات لتوفير خدمات الشحن الجوي لمدة سنتين بقيمة 367 مليوناً و300 ألف درهم، فضلاً عن التعاقد مع الشركة الألمانية «هاوثورن لمتد» لتقديم الدعم الفني وتوريد قطع الغيار لمدة ثلاث سنوات بمبلغ سبعة ملايين و65 ألف درهم. وأضاف اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي أنه تم التعاقد مع شركة «تايم إلكترو آند كونتراكتنغ»، وهي شركة محلية على إنشاء وتركيب وصيانة برج للاتصالات بمبلغ مليون و748 ألفاً و786 درهماً، والتعاقد مع شركة «سكيورتي آند كاونتر انتليجنس قروب» البريطانية على تقديم خدمات وتأهيل طائرات من دون طيار بمبلغ 10 ملايين و959 ألفاً و682 درهماً. وشهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران إبرام 11 صفقة، بلغت قيمتها ستة مليارات و515 مليون درهم، ليبلغ مجموع صفقات اليومين الأول والثاني ما يزيد على تسعة مليارات و789 مليوناً و856 ألفاً و996 درهماً.