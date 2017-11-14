الشارقة لحلول النقل تتعاقد مع «كريم» لتعزيز المواصلات في الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

وقعت «الشارقة لحلول النقل»، الشركة المتخصصة في توفير حلول النقل المبتكرة والتابعة لشركة شروق الإمارات، عقداً تشغيلياً مع (كريم)، بهدف توفير المزيد من خيارات التنقل الذكي في إمارة الشارقة.

وقع العقد مروان بن جاسم السركال، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة شروق الإمارات المدير التنفيذي لـ (شروق)، وباسل النحلاوي المدير العام لمنطقة الخليج في (كريم)، التي تتخذ من الدولة مقراً لها.

ويأتي العقد في وقت يواصل النمو الاقتصادي في الشارقة تسجيل معدلاتٍ مرتفعة سنوياً، وتتوقع (شروق الإمارات) أن يصل عدد مركبات «كريم» إلى عدة مئات في الشارقة بحلول عام 2018.

وأشاد محمد عبدالله الجرمن رئيس مجلس إدارة شركة شروق الإمارات، المدير العام لمواصلات الإمارات، بهذه الخطوة قائلاً: «تشهد إمارة الشارقة نمواً كبيراً وزيادة مطردة في أعداد السكان والسياح والزائرين، ما يولد طلباً مرتفعاً على خدمات النقل البري من مختلف مناطق الإمارة، وفي إطار ابتكارنا لعدد من الحلول غير التقليدية لتلبية هذا الطلب، وقعنا هذا التفاهم مع (كريم)، التي نجحت في إثبات موثوقيتها كخدمة معتمدة للنقل الآمن».