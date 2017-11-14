رئيس الأركان يستقبل عدداً من ضيوف المعرض

دبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض دبي للطيران 2017 كلا على حدة الفريق أول ساكين جاسوزاكوف وزير الدفاع الكازاخستاني، والفريق الركن فياض الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان السعودي، وكياترو أونو نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني، والفريق نيفالدو روسيتو قائد القوات الجوية البرازيلي، واللواء أوليغ دفيغوليف رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية البيلاروسي، واللواء طيار العابد علوي بو حميد مفتش القوات الجوية الملكية المغربية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وكل من دول أعضاء الوفود الزائرة، وجوانب تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى الشؤون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.

وتبادل الأحاديث حول أهمية انعقاد معرض دبي الدولي للطيران، باعتباره حدثا عسكريا عالميا، يستقطب كبار الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران، ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار من دول المنطقة؛ لما يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العالم.

وأشاد الضيوف بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل، يبرهن على نجاح دولة الإمارات وريادتها في الصناعة المعرضية.