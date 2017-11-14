2233 مواطناً انضموا لبرامج «الاتحاد للطيران» خلال 10 سنوات

رشا طبيلة (أبوظبي)

انضم إلى برامج الاتحاد للطيران للتدريب أكثر من 2233 مواطناً ومواطنة منذ إطلاق هذه البرامج قبل عشر سنوات، حيث بلغ عدد البرامج حالياً 24 برنامجاً متخصصاً في مجالات متعددة في قطاع الطيران كبرامج الطيارين والمهندسين والمديرين الخريجين، بحسب أماني الهاشمي رئيس قسم تطوير الكوادر الوطنية في الشركة.

وأكدت الهاشمي في لقاء صحفي، أمس، أن اهتمام الاتحاد للطيران يتركز في تدريب كوادر وطنية متخصصة بالطيران الذي يعد قطاعاً حيوياً يحتاج إلى مهارات متخصصة، حيث تضم البرامج تخصصات متنوعة من المبيعات والشحن والمالية والإيرادات والموارد البشرية والعمليات اللوجستية والبرنامج التأسيسي والهندسة وقيادة الطائرات، وغيرها من التخصصات.

وقالت: «خلال عشر سنوات قمنا بزيادة عدد البرامج وتطويرها، حيث نركز على تعليم مهارات الابتكار وإدارة التغيير والحصول على مؤهلات وشهادات دولية وغيرها».

وأشارت الهاشمي إلى أنه بلغ عدد الطيارين في برامج الشركة منذ إطلاقها 600 طيار منهم 300 أنهوا فترة التدريب وتخرجوا، وأكثر من 300 مهندس و500 مواطن ومواطنة في البرنامج التأسيسي، إلى جانب 70 مواطناً يعملون حالياً في المحطات الخارجية. وبينت الهاشمي أن نسبة التوطين حالياً في الإدارة العليا في الشركة 23%.