«مطارات أبوظبي» تنجز شبكة كابلات من الألياف البصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي الانتهاء من تركيب شبكة من كابلات الألياف البصرية، تشمل أبنية مطار أبوظبي الدولي كافة.

ويعد هذا المشروع من أضخم مشاريع البنى التحتية التي أطلقتها مطارات أبوظبي العام الماضي، بهدف ربط كامل مساحة مطار أبوظبي والمرافق المساندة بشبكة واحدة ضخمة.

وشمل المشروع تمديد 1,233 كم من كابلات الألياف البصرية تحت الأرض، وهو ما يقارب المسافة لرحلة ذهاب وإياب إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك لتلبية متطلبات مطارات أبوظبي الحالية والمستقبلية، مع ضمان المرونة والأداء العالي. وقد بدأ التخطيط لهذا المشروع في مارس 2015، وتم إغلاق آخر حفرة في شهر مايو من هذا العام.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «إن الانتهاء من هذا المشروع يعد محورياً لمطارات أبوظبي، حيث إنه يضع أسساً لحلول شبكية عالية الجودة والسرعة، تتماشى مع المعايير العالمية. وقد كان لهذا المشروع الكثير من التحديات، بسبب شمولية نطاقه، وتعقيداته الناتجة عن ترابطه مع العديد من المقاولين، والشركاء الاستراتيجيين ومقدمي الخدمات في المطار. وبالتالي أود أن أتقدم بالشكر لفريق التقنية لدينا ولشركائنا، وذلك لتفانيهم وتنسيقهم عن كثب، ما جعل من هذا الإنجاز حقيقة».