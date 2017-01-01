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سفينة مساعدات إماراتية لدعم الكهرباء في حضرموت
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تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017

حضرموت (الاتحاد، وام)

وصلت إلى ميناء المكلا اليمني أمس، سفينة تحمل مساعدات إماراتية جديدة لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت من أجل صيانة المولدات الكهربائية المركزية والمحطات المتهالكة ودعم منظومة الكهرباء بمديريات ساحل حضرموت.

وقال عبدالله المسافري رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت، إن هذه المساعدات تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية.

وأضاف أن «هذه الشحنة التي تأتي مع بداية دخول العام الجديد في إطار الجهود الرامية لاستقرار الكهرباء وتخفيف العبء على المواطنين اليمنيين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي».

وأكد أن الهيئة مستمرة في إقامة مشاريعها الإنسانية التي تشمل الجوانب الإغاثية كافة ومنها الصحية والتعليمية وغيرها، انطلاقاً من واجبها في مساعدة أهالي حضرموت لتدعيم وتطوير مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.

من جانبه، أكد المهندس مانع يسلم بن يمين، مدير عام كهرباء ساحل حضرموت، أن «هذه الشحنة الجديدة والتي تشمل قطع غيار ستساعدنا في الصيف القادم للنهوض بقطاع الكهرباء من حالة التدهور والانقطاعات المستمرة». ... المزيد
     
 

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