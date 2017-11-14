«أبوظبي الإسلامي» يعلن الفائزين بجوائز تكريم الإبداع

دبي (الاتحاد)

يعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي» و«تومسون رويترز» عن أسماء الفائزين بـ «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي» لعام 2017، وذلك خلال حفل العشاء السنوي المقرر إقامته في 15 نوفمبر بفندق الريتز- كارلتون، في مركز دبي المالي العالمي. وتضم قائمة المرشحين النهائيين مؤسسة صومالية تعتبر الوحيدة من القطاع الخاص المتخصصة في التمويل متناهي الصغر في الصومال، وشركة لإدارة صندوقٍ استثماري يراعي المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، إلى جانب أكبر برنامج مساهمات تقاعدية متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم من ماليزيا.

وسيقدم المرشحون النهائيون الثلاثة عروضهم التوضيحية خلال النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز.

وسيتم اختيار الفائز على أساس تصويت الجمهور خلال حفل العشاء السنوي، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار أميركي، بينما يحصل المرشحان الآخران على جائزة بقيمة 20 ألف دولار لكل منهما.