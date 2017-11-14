صندوق النقد يطالب أوروبا بالتخطيط للمخاطر طويلة الأجل

لندن (د ب أ)

حذر صندوق النقد الدولي، أمس، من أنه يجب على الاقتصادات الأوروبية أن تستخدم قوتها النسبية للتخطيط للمخاطر طويلة الأجل، والتي تشمل إمكانية إجراء مفاوضات بطيئة ومعقدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها التأثير على بريطانيا وعلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية، «إن جميع الاقتصادات الأوروبية تنمو، وقد أصبحت القارة محركاً للتجارة العالمية»، مضيفاً: «ولكن يجب على الدول أن تفسح مجالاً في ميزانياتها للمناورة، حتى تتمكن من الحفاظ على اقتصاداتها في الأوقات الصعبة».

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الكثير من الدول الأوروبية، بعد تعافيها من الأزمة المالية في عام 2008، «مازال لديها متكأ رقيق متراكم من أجل يوم عاصف»، مع ضعف نمو الإنتاجية واستمرار وجود قروض معدومة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن «ارتفاع أعمار المواطنين، ونشر الحمائية، والتوترات الجيوسياسية وقلة التصدير بسبب الانكماش في الصين، كلها تزيد من المخاطر التي تهدد النمو طويل الأجل». وأضاف أن الاقتصادات المتقدمة ذات الدين العام المرتفع، والتي تشمل بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، تحتاج إلى تخفيض ديونها «دون المساس بالتنامي الاقتصادي». وأضاف أن ألمانيا وهولندا والسويد، وهي ثلاث دول «تتمتع بقدر كاف من القدرة على المناورة في ميزانياتها»، يجب أن تهدف إلى رفع النمو، من خلال زيادة الاستثمارات العامة في البنية الأساسية والسكن ودمج المهاجرين.