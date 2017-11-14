الابن الرابع!

مدريد(د ب أ)

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، مولد رابع أبنائه، حيث أنجب طفلة تدعى ألانا مارتينا.

ونشر رونالدو «32 عاماً» على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه مع زوجته جورجينا رودريجيز وابنه الأكبر البالغ من العمر 7 أعوام، وصورة أخرى لتوأمه في الصيف الماضي، وعلق قائلاً: «ألانا مارتينا ولدت للتو!، جيو وألانا بصحة جيدة! إننا سعداء للغاية».

ويرتبط رونالدو بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا «22 عاماً» منذ العام الماضي.

ويعيش رونالدو حالة من التراجع منذ بداية الموسم، حيث هبط معدل تهديفه، لدرجة أنه لم يسجل سوى هدف وحيد، بعد إيقافه في لقاء الذهاب بكأس السوبر المحلي أمام برشلونة، حيث تسبب دفعه للحكم عقب احتفاله بهدف سجله في مرمى البارسا في إيقافه 5 مباريات، إلا أن عودته للفريق لم تكن بالشكل المأمول.

ويعاني الريال في الموسم الحالي على المستويات كافة، حيث تراجع ترتيبه بالدوري بفارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، كما نال هزيمة قاسية أمام توتنهام 1 /‏ 3، في الجولة الرابعة من مرحلة دوري المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.