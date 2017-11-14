65 ألف متفرج يتابعون حفل الـ 13 مليون دولار في دبي

دبي (الاتحاد)

تستعد عقارات جميرا للجولف للترحيب بـ 65 ألف متفرج وأكثر من 200 صحفي من حول العالم، لمتابعة ورصد 60 من أفضل لاعبي الجولف في العالم، الذين سيتنافسون في لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى الأحد.

وكشف القائمون على الحدث الرياضي العالمي عن اكتمال الترتيبات للنسخة التاسعة؛ وذلك مع ترقب العالم الرياضي لمعرفة هوية بطل الموسم في الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي» بجوائز مالية تصل إلى 8 ملايين دولار أميركي، وتوزيع 5 ملايين على أصحاب المراكز الأولى في «السباق إلى دبي» بمجموع 13 مليون دولار بانتظار الأبطال في دبي.

وأقام المنظمون جولة تعريفية لوسائل الإعلام في موقع البطولة، بحضور عبد العزيز بوخاطر، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في عقارات جميرا للجولف، ونيك تاريت، مدير مكتب الجولة الأوروبية في دبي.

وتم في الجولة استعراض قرية البطولة التي تضم مجموعة واسعة من منافذ الطعام والمشروبات، ويمكن للمتفرجين اللعب في ملعب الجولف المصغر المكونة من ست حفر المقدم من موانئ دبي العالمية.