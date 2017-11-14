أبوظبي (الاتحاد)

‫تنطلق في الخامسة مساء اليوم على صالة أبوظبي للتزلج، منافسات النسخة الرابعة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، وتقام البطولة تحت إشراف اتحاد الرياضات الجليدية، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.‬‬

يشارك في المنافسات 6 فرق مقسمة إلى مجموعتين، ويقص فريقا الرئيس البيلاروسي وأساطير ألمانيا شريط البطولة في الخامسة مساء، فيما يلاقي فريق أبوظبي ستورمز فريق بارش التشيكي في المباراة الثانية، وتختتم مواجهات اليوم الأول بلقاء نجوم دوري الإمارات لهوكي الجليد مع فريق لبنان كندا، وتختتم البطولة الجمعة المقبل، وتقام بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق الست إلى مجموعتين.

ووجه جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الرياضات الجليدية الدعوة إلى الجماهير لحضور مباريات البطولة، مؤكداً أن الجميع سوف يستمتع بمستوى هذه المنافسات القوية.

وشدد على أن الفرق المشاركة غاية في القوة وتمتلك لاعبين محترفين من العيار الثقيل، لذلك سوف تكون المنافسة على أشدها بين جميع المشاركين، وشدد على أن النسخ الثلاث الماضية حققت نجاحات منقطعة النظير، وبكل تأكيد سوف تواصل البطولة نجاحاتها في هذه النسخة التي تعد الأقوى من بين النسخ الأربع.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي الكبير، مؤكداً أن اتحاد الرياضات الجليدية برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي يدعم الحدث بكل قوة، ويسعى دائماً إلى تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين من خلال مثل هذه الأحداث والبطولات الكبرى التي تساهم في تطوير مستوى اللاعب الإماراتي بالاحتكاك مع نجوم العالم واللاعبين المحترفين من شتى أنحاء المعمورة.

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