20 ميدالية حصاد الإمارات في «ريو جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (ريو دي جانيرو)

رفع أبطال الإمارات، أمس الأول، رصيد إنجازاتهم إلى 20 ميدالية، خلال منافسات اليوم الثالث والأخير بالجولة الثالثة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي أقيمت منافساتها في «أرينا دي كاريوكا 1» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بعد أن توجت البعثة في اليومين الأول والثاني بـ 7 ميداليات.

الميداليات الـ13 الجديدة التي حصدها أبطال وبطلات الإمارات باليوم الثالث، منها 3 ذهبيات، ومثلها من الفضيات، بالإضافة إلى 7 برونزيات، حيث حلق بالذهب يحيى النعيمي لاعب العين في فئة الناشئين للحزام الأزرق في وزن 46 كجم، وعلي محمد الراشدي لاعب الوحدة في فئة الحزام الأبيض لوزن 60 كجم، ومهرة الهنائي لاعبة العين في وزن 52 كجم للناشئات بالحزام الأزرق.

وأحرز الفضيات ساري الكتبي لاعب العين في فئة الناشئين لوزن 46 كجم حزام أزرق، وزميلته وديمة اليافعي في فئة الناشئات للحزام الأزرق وزن 48 كجم، وعبدالله عبدالله لاعب الجزيرة في فئة الأساتذة 2 لوزن 94 كجم الحزام الأزرق. فيما كانت البرونزيات من نصيب لاعبي الجزيرة أحمد المصعبي في وزن 77 كجم ماسترز 2 رجال حزام الأزرق، وعبدالله السناني في وزن 77 كجم لفئة الأساتذة حزام أزرق، ولاعبي العين حصة الشامسي في وزن 77 كجم للناشئات حزام الأزرق، وميثاء شريم في وزن 52 كجم ناشئات حزام أزرق، وزميلهما ذياب النعيمي في وزن 55 كجم ناشئين، إلى جانب عبدالله القبيسي لاعب الوحدة ناشئين حزام أبيض وزن 94 كجم، وعادل سيف البلوشي لاعب بني ياس الذي شارك في فئة الأساتذة 3 لوزن 77 كجم.

وحصد ذهبيات اليوم الأول لاعبو الجزيرة جاسم مبارك في فئة الماسترز 2 حزام بنفسجي وزن 77 كجم، وعبدالله الجنيبي فئة البالغين رجال حزام أبيض وزن 69 كجم، ولاعبو بني ياس سعيد مبارك المسماري ماستر 2 رجال حزام أبيض وزن 62 كجم، وحسن الرئيسي في فئة 110 كجم للحزام الأبيض أساتذة 1، وفضيتان للاعبي الوحدة إبراهيم الحمادي في فئة الحزام الأبيض بالغين وزن 69 كجم، وأحمد عمر الذي شارك في فئة الأساتذة 1 بوزن 110 كجم للحزام الأبيض، فيما كانت البرونزية من نصيب ناصر مطر لاعب الجزيرة فئة الأساتذة 1 حزام أبيض لوزن 85 كجم.