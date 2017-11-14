«المانشافت» يتحفز للحفاظ على السجل الخالي

برلين (د ب أ)

للمرة الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في 2006، يستطيع يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني «مانشافت»، الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم على مدار عام كامل، إذا خرج بنتيجة إيجابية من مباراته الودية المرتقبة اليوم أمام ضيفه الفرنسي في كولونيا.

وبرغم حرص لوف على تحقيق هذا والحفاظ على سجله مع «المانشافت» خالياً من الهزائم في 2017، لن يتراجع المدرب الكبير عن مواصلة عملية الاختبار لعدد من اللاعبين الجدد والوجوه الشابة.

ويرى لوف أن المباريات الودية والتجريبية لا تقتصر على النتيجة، وإن حرص على الخروج من 2017 بلا أي هزيمة، لتكون المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الإنجاز على مدار 11 عاماً.

وينتظر أن يجري لوف العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق التي خاض بها مباراته الودية، التي انتهت بالتعادل السلبي مع المنتخب الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، على استاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.