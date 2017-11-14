إيرلندا في اختبار العودة والتأكيد

دبلن (أ ف ب)

سيكون منتخب جمهورية إيرلندا أمام فرصة ثمينة لحجز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم، للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يستضيف الدنمارك اليوم في دبلن في إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018. وكان المنتخب الإيرلندي، قد عاد السبت من كوبنهاجن بتعادل سلبي، ما عزز حظوظه ببلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه. وتخوض إيرلندا الملحق الأوروبي الثامن في تاريخها، وهي اختبرت ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، إذ نجحت 3 مرات على غرار تفوقها على إيران وبلوغها نسخة 2002، فيما خسرت 4 مرات أشهرها أمام فرنسا في 2009.

وتملك إيرلندا سجلاً مميزاً في مواجهاتها أمام الدنمارك؛ إذ لم تخسر أياً من المباريات الخمس التي جمعتهما حتى الآن «فوزان و3 تعادلات»، وهي تأمل بتأكيد تفوقها والمحافظة على سجلها المميز أيضاً على ارضها «خسارة واحدة في مبارياتها الرسمية الـ13 الأخيرة بين جماهيرها».