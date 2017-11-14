بنزيمة: لا مكان لي بالمنتخب مع ديشامب

باريس (أ ف ب)

أكد الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن لا فرصة له بالعودة إلى منتخب بلاده، طالما بقي ديدييه ديشامب مدرباً له.

وصرح بنزيمة «29 عاماً» الذي يغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي منذ أكتوبر 2015، لشبكة «كانال بلوس» الفرنسية رداً على سؤال حول عودته إلى المنتخب، بالتأكيد أني أومن بذلك. آمنت بذلك دائماً، لكن الأمر استغرق سنتين ونصف السنة، يجب ألا اكون أحمق.

ولم يستدع بنزيمة «81 مباراة دولية و27 هدفاً» إلى المنتخب الفرنسي منذ أكثر من عامين على خلفية قضية الابتزاز التي شارك فيها ضد زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا. واعتبر أن المشاركة في كأس العالم العام المقبل في روسيا «مسألة معقدة»، لكن بالتأكيد لدي رغبة في ذلك. أحب هذه المسابقة والضغط الذي ينجم عنها. لديَّ رغبة بالفوز بشيء ما مع منتخب بلدي.

وقال: «إن مع ديشامب لا يوجد أي نقاش، الأمور عند نقطة الصفر. جرى اتصال هاتفي بيننا قبل كأس أوروبا 2016، ولم يكن هناك أي تفسير لذلك. لقد أظهر لي احتراماً كبيراً ثم رماني خلف ظهره».

واعتبر بنزيمة في مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية أن ديشامب أصغى لقسم عنصري في فرنسا. البعض أساء فهم هذه الجملة. إنها تأتي في سياق مختلف، وقد كنت مرغماً على قولها، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد نويل لوجريت تلقى أطناناً من الرسائل تحمل عبارات عنصرية ضده. وقال في مقابلة ثانية: «من حقي أن أستطيع طرح أسئلة على نفسي! وفي النهاية، خلطوا الأمور ببعضها ونسوا الرياضة. وعن إمكانية ممارسة ضغوط على المدرب»، أجاب: «هذا ممكن لأن كثيراً من السياسيين انخرطوا في هذه القضية. الأمر يدعو إلى طرح أسئلة بهذا الخصوص».