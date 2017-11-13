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غيتس يخصص 100 مليون دولار لاكتشاف علاج للخرف
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تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017

رويترز

سوف يستثمر الملياردير الأميركي بيل غيتس المشارك في تأسيس شركة "مايكروسوفت" 50 مليون دولار في صندوق اكتشاف مرض الخرف، وهو صندوق لرأس المال المخاطر يجمع بين جهود شركات للأدوية والحكومة لإيجاد علاج للمرض الذي يذهب بالعقل.

وقال غيتس إن الاستثمار وهو شخصي، لا يتبع مؤسسة "بيل أند ميليندا غيتس" الخيرية، سيتبعه استثمار بقيمة 50 مليون دولار أخرى في مشاريع ناشئة تعمل في الأبحاث المتعلقة بمرض الزهايمر.

وقال غيتس، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، إنه في ظل الزيادة المتسارعة في أعداد مرضى الزهايمر والأشكال الأخرى من الخرف فإن المرض يتسبب في خسائر متزايدة على الصعيدين الوجداني والمالي مع التقدم في العمر.

وأضاف "إنها مشكلة كبيرة وآخذة في النمو ونطاق المأساة، حتى بالنسبة لمن يبقون على قيد الحياة، كبير جدا".

ورغم أبحاث علمية مستمرة منذ عقود، فإنه لا يوجد علاج قادر على إبطاء وتيرة تفاقم الزهايمر. وكل ما تفعله الأدوية الحالية هو مجرد تخفيف بعض أعراضه.

وقال غيتس إنه "متفائل" بإمكانية إيجاد علاج من خلال مبادرة ممولة جيدا حتى وإن استغرق الأمر أكثر من عشر سنوات. ... المزيد
     
 

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