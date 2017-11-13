«أبوظبي الإسلامي» يستضيف مصارف سودانية وعراقية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الأسبوع عدداً من الاجتماعات حول البيئة التنظيمية الدولية لممثلي المصارف السودانية والعراقية بهدف دعم التكامل المتنامي للبلدين في الاقتصاد العالمي. وجاءت هذه الاجتماعات بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على حكومة السودان.

وعقد الاجتماعان المنفصلان في العاصمة أبوظبي بمشاركة نحو 50 مصرفاً من كل بلد لمناقشة متطلبات الامتثال المتغيرة في البيئة التنظيمية الدولية للمؤسسات المالية، ومدى تأثيرها على التدفقات المالية والتجارية. وتناول الاجتماعان مسائل مثل متطلبات بازل 3 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وكذلك تدابير مكافحة غسل الأموال.

كما ناقش المسؤولون التنفيذيون من مصرف أبوظبي الإسلامي، أحدث التطورات في البيئة المصرفية الدولية.