100عملية إطلاق إقليمية وعالمية في «دبي الدولي للسيارات»

يوسف العربي (دبي)

يشهد معرض دبي الدولي للسيارات، الذي تنطلق فعالياته في دبي غداً الثلاثاء أكثر من 100 عملية إطلاق إقليمية وعالمية مخطط لها إلى جانب استعراض 550 من أحدث السيارات والمركبات التجارية الخفيفة، بحسب ريجو جورج، مدير المعرض.

وقال جورج لـ«الاتحاد»، إن المعرض يمثل فعالية السيارات الأهم والأكثر تأثيراً في المنطقة، حيث يضم خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 70 دولة على مساحة 85 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يستقبل المعرض أكثر من 100 ألف زائر ممن لديهم شغف كبير تجاه السيارات فضلاً عن عشرات الآلاف من المشترين على مدار أيامه الخمسة.

وكشف أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة ثلاث علامات تجارية إماراتية هي «ديفل» و«شالي» و«ريماك» للمرة الأولى »، لتسلط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع السيارات الفائقة.

وأوضح جورج أن الدورة الـ 14 من معرض دبي الدولي للسيارات الذي يقام مرةً كل عامين، ستركز على استقطاب العائلات من خلال توفير محتوى مناسب لجميع الزوار.